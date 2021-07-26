Інфлюенсерка Ельза Госк поділилася зі своєю 6-мільйонною аудиторією в мережі новою світлиною. Затята модниця продемонструвала на собі модний кардиган, який незабаром будуть носити всі. Під час Тижня моди в Парижі такі кардигани демонстрували Кендалл Дженнер та Белла Хадід.

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Судячи з гардеробу манекенниці, вона чимало коштів витрачає на вбрання. У гардеробі білявки часто з’являються нові речі, які вона кожного дня вдало застосовує у своїх аутфітах. Інфлюенсерка співпрацює з багатьма відомими брендами, рекламуючи їхній товар, втім на новій світлині Ельза не позначила жодної марки.

Образ Ельзи Госк

Стильний аутфіт моделі ідеально підійде для сонячної літньої прогулянки. Ельза зробила кадр на тлі дошок для серфінгу.

Манекенниця приміряла салатовий бра з візерунком та мінімалістичними рюшками. Зверху вона одягнула лимонний кардиган. Білявка не защипала його на один ґудзик, як це роблять знаменитості, а повністю розстібнула. Красуня вчергове похизувалася перед прихильниками стрункою талією та бездоганною фігурою.

Стильний образ Ельза доповнила трикотажною м’ятною спідницею довжини міді. Модель зібрала волосся у пучок, закріпивши його салатовим крабиком. Образ доповнювали прикраси на шиї – золотий ланцюжок з кулоном та мінімалістичне кольє з перлин.

Аутфіт довершила фіолетова сумка радикюль трикутної форми з переплетенням на ручці та сонцезахисні окуляри. Пухкі губи дівчина, як завжди, намалювала коричневою помадою.



Красивий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму



Красивий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму