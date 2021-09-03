Звезда Tik Tok Камила Коэльо показала 5 безупречных осенних образов: роскошные фото

Звезда Tik Tok и модная блогерша Камила Коэльо поделилась с поклонниками безупречными осенними образами. 33-летняя знаменитость часто публикует в сети свои роскошные образы, которыми восхищаются миллионы поклонниц со всего мира.

Модная блогерша обожает красивые аутфиты, поэтому часто готовит своим поклонникам порцию для вдохновения. Бразильянка активно снимает видеоролики в Tik Tok с традиционными переодеваниями, которые собирают сотни лайков и распространений.

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На этот раз красотка показала новые образы в инстаграме. За стильными образами инфлюенсера охотятся streetstyle-фотографы, модница собрала 5 лучших аутфитов из хроник стритстайла. С приходом осени наши летние элементы гардероба постепенно отходят на задний план, поскольку уже в сентябре погода достаточно капризная, поэтому в ход могут идти и тренчи, и сапоги.

Блогерша основала собственный бренд Camila Coelho Collection, поэтому пристально следит за модой и всеми тенденциями. На своем примере она показала, как создать осенью многослойные аутфиты и добавить эффектности благодаря аксессуарам.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и в интерьере. Помогут вам в этом электрокамины. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Камила опубликовала роскошный кадр в цветочной рубашке от бренда ZIMMERMANN и брюках в клетку. Образ довершила стеганая сумка коричневого цвета на цепочках. В таком аутфите можно смело отправиться в театр или музей.



Стильные образы Камилы Коэльо / Фото с инстаграма блогерши

Второй образ блогерши не менее эффектный. Она примерила шелковое платье-рубашку от итальянского бренда ETRO, дополнив кожаным ремнем-корсетом и коричневыми сапогами на каблуках. Солнцезащитные очки черного цвета удачно дополнили романтический look.



Стильные образы Камилы Коэльо / Фото с инстаграма блогерши

Стилисты уже назвали кожаные штаны трендом осени, поэтому на своем примере инфлюенсерша показала, как можно совместить зеленые прямые брюки с молочным топом. Сверху Коэльо надела длинную дубленку коричневого цвета и довершила аутфит бежевыми туфлями-лодочками.



Стильные образы Камилы Коэльо / Фото с инстаграма блогерши

Миксовать принты – дело не из легких. Умение правильно совместить принты считается настоящим искусством. Модница Камила Коэльо на своем примере показала, как это можно грамотно сделать. Бразильянка примеряла платье в гусиную лапку, а сверху надела рубашку в клетку. Инфлюенсерша также надела стильные челси и завершила аутфит черной сумкой.



Стильные образы Камилы Коэльо / Фото с инстаграма блогерши

Жилетки крепко держат модные позиции уже несколько сезонов, поэтому Камила показала, как можно по-новому надеть этот элемент гардероба. Она примерила ее не под рубашку или водолазку, а на голое тело. К жилетке инфлюенсерша подобрала горчичные брюки и сумку от бренда Chloé.



Стильные образы Камилы Коэльо / Фото с инстаграма блогерши