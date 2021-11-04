Звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Комер снялась в фантастической фотосессии британского Voguе

Главная героиня сериала "Убивая Еву" Джоди Комер снялась для обложки британского глянца Vogue. 28-летняя знаменитость украсила собой декабрьский номер.

Актриса Джоди Комер приобрела наибольшую популярность благодаря своей роли киллера Вилланель в сериале "Убивая Еву", который пользуется огромным успехом у многих критиков.

Читайте также Иконе стиля Кендалл Дженнер – 26: лучшие стритстайл-приемы модели, которые можно повторить

В интервью изданию Джоди признается, что находится со своим персонажем уже очень долго, поэтому хочет, чтобы после выхода фильма "Последний поединок" она завершила свои отношения с сериалом на хорошей ноте и продолжала вносить свою лепту в кинематографе в других ипостасях.

Обложку глянца для актрисы сделала фотограф Агата Поспешинская. Перед камерой Джоди Комер позировала в белом тюлевом платье с оборками и блестками от бренда Ashish Gupta. Актрисе сделали хвост и сделали нежный макияж на лице.



Джоди Комер позирует для Harper's Bazaar

Уже на других кадрах Джоди предстала с накладной челкой. Для съемки декабрьского номера актриса примерила стильную бархатную рубашку от Emporio Armani и завершила образ серьгами из белого золота и бриллиантов. Стилисты глянца также подобрали для знаменитости шерстяной джемпер от Dior.



Джоди Комер позирует для Harper's Bazaar



Джоди Комер позирует для Harper's Bazaar

Джоди Комер в игривом настроении позирует перед фотографом в черном платье с перьями на рукавах. Ее образ дополняли металлические туфли на каблуке от Miu Miu.



Джоди Комер позирует для Harper's Bazaar