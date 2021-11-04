Актриса Джоди Комер приобрела наибольшую популярность благодаря своей роли киллера Вилланель в сериале "Убивая Еву", который пользуется огромным успехом у многих критиков.

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В интервью изданию Джоди признается, что находится со своим персонажем уже очень долго, поэтому хочет, чтобы после выхода фильма "Последний поединок" она завершила свои отношения с сериалом на хорошей ноте и продолжала вносить свою лепту в кинематографе в других ипостасях.

Обложку глянца для актрисы сделала фотограф Агата Поспешинская. Перед камерой Джоди Комер позировала в белом тюлевом платье с оборками и блестками от бренда Ashish Gupta. Актрисе сделали хвост и сделали нежный макияж на лице.

Джоді Комер позує для Harper's Bazaar
Джоди Комер позирует для Harper's Bazaar

Уже на других кадрах Джоди предстала с накладной челкой. Для съемки декабрьского номера актриса примерила стильную бархатную рубашку от Emporio Armani и завершила образ серьгами из белого золота и бриллиантов. Стилисты глянца также подобрали для знаменитости шерстяной джемпер от Dior.

Джоді Комер позує для Harper's Bazaar
Джоди Комер позирует для Harper's Bazaar

Джоді Комер позує для Harper's Bazaar
Джоди Комер позирует для Harper's Bazaar

Джоди Комер в игривом настроении позирует перед фотографом в черном платье с перьями на рукавах. Ее образ дополняли металлические туфли на каблуке от Miu Miu.

Джоді Комер позує для Harper's Bazaar
Джоди Комер позирует для Harper's Bazaar