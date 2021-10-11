Звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Комер пришла на премьеру фильма в платье-смокинге: фото

Одна из главных героинь сериала "Убивая Еву" Джоди Комер снялась в фильме "Последняя дуэль". На премьеру 28-летняя британская актриса пришла в эффектном платье-смокинге.

Актриса Джоди Комер наибольшую популярность и любовь зрителей завоевала после выхода сериала "Убивая Еву". Знаменитость прославилась благодаря роли киллера Вилланель – сильнейшей убийцы, которая обожала брендовую одежду и обувь, тратя на них все свои деньги.

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Накануне в Нью-Йорке состоялась премьера нового фильма, в котором одну из главных ролей исполнила Джоди Комер. Автором сценария исторической картины "Последняя дуэль" стал Бен Аффлек.

По сюжету, Маргарит (Джоди Комер) рассказывает мужу, который вернулся с войны, рыцарю Жану де Карружу, что ее изнасиловал сосед Жак Ле Гри. Однако женщине никто не верит. По решению короля конфликт между героями решит дуэль. Но если де Карруж проиграет, его жену сожгут на костре за клевету.

Трейлер фильма "Последняя дуэль": смотрите онлайн

Образ Джоди Комер

На премьеру фильма актриса пришла в черном платье-смокинге. На красную дорожку в Линкольн-центре знаменитость примерила изделие с атласным воротником с отворотами и поясом от бренда Elie Saa. Такое платье напоминает двубортное пальто.

Образ актрисы дополнили черные колготки и босоножки на каблуке. Стильный аутфит, который Джоди выбрала как оммаж платья ее главной героини, довершало драгоценное колье от ювелирного бренда Bvlgari.

Белокурые волосы знаменитость зачесала в пучок, выпустив наперед подкрученные пряди. На лице британки сиял безупречный макияж: визажисты подчеркнули взгляд блестящими тенями, длинными стрелками, а губы нарисовали коричневой помадой.



Впечатляющий образ Джоди Комер / Фото из Getty Images