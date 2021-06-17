Испанская актриса сразу после выхода молодежного сериала "Элита" получила бешеную популярность. Эстер Эспосито прославилась во всем мире ролью Карлы – прекрасной, снобистской и недобросовестной старшеклассницы сериала "Элита" от Netflix. Впрочем, зрители разглядели в Карле ее истинные чувства и желания, и за это ее сильно полюбили.

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Блондинку часто приглашают сниматься для обложек глянцев и участвовать в фотосессиях. Эстер – лицо ювелирного Дома BVLGARI, также она недавно снялась в рекламной кампании новых сумок Valentino.

Образ Эстер Эспосито

Эстер позировала в серой студии присев в белом платье-рубашке размера оверсайз. Лаконичный образ знаменитости довершили черные сапоги и стильная прическа. Стилисты заплели волосы в африканские косички, оставив часть с прямыми прядями. Такая прическа сейчас пользуется популярностью.

Визажисты сделали на лице актрисы ее любимый макияж. Глаза накрасили коричневыми тенями, сделав взгляд выразительнее благодаря черному лайнеру, а губы нарисовали коричневой помадой.

Эстер держала в руках новую сумку черного цвета с золотистым логотипом бренда Valentino от основателя бренда Валентино Гаравани. Стоимость новой дизайнерской сумки VALENTINO GARAVANI – около 3 тысяч евро.



Стильный образ Эстер Эспосито / Фото из инстаграма