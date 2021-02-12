21-летняя испанка Эстер Эспосито, которая получила наибольшую известность благодаря сериалу Netflix "Элита", появилась на обложке итальянского издания Grazia. Также она снялась в эксклюзивной фотосессии.

Молодая испанская актриса не впервые снимается для модных глянцев. Девушка появлялась на обложках Glamour, Elle, InStyle и многих других.

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Эстер Эспосито прославилась во всем мире ролью Карлы – прекрасной, снобистской и недобросовестной старшеклассницы сериала "Элита". Впрочем зрители разглядели в Карле ее истинные чувства и желания, и за это ее сильно полюбили.

В инстаграме девушки собралась безумная армия поклонников. За личным профилем актрисы следят больше 26 миллионов пользователей. Страница Эстер является ее настоящим гламурным дневником, в который она публикует стильные фотосессии, селфи, обычные будничные кадры, а теперь поделилась с фанатами новой обложкой глянца.

Для обложки глянца и эксклюзивной фотосессии актриса позировала в Мадриде – городе, где она родилась и живет. Снялась для обложки Эстер на крыше отеля. Стилисты одели актрису в боди в бело-красную полоску бренда Etro и дополнили образ плиссированной эклектичной юбкой на завязках.

Волосы девушки украшали две тоненькие косички спереди. Из украшений Эспосито выбрала массивное серебряное кольцо от BVLGARI, так как именно она является амбассадором бренда.

В эксклюзивной фотосессии Эстер Эспосито позировала в светло-розовой рубашке на завязках с цветком в руке. Образ дополняли колье, серьги и кольца от ювелирного бренда.

Актриса появилась в коротком топе и шортах на фоне полотна с индийскими мотивами. Знаменитость также предстала в длинной юбке с вырезом на бедрах и рубашке, которую завязала и обнажила стройную талию.