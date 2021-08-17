21-летняя актриса снялась в кампании итальянского бренда, посвященной моде и супермоделям 90-х годов. Красавица стала новой музой роскошного дома моды Dolce&Gabbana.

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Любовь Дольче и Доменико к звезде сериала "Элита" вспыхнула в прошлом году на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Молодая испанка пришла на мероприятие в черном костюме Dolcе&Gabbana, который привлекал все взгляды гостей и фотографов. После такого феерического появления, дизайнеры сразу поняли, кто должен представлять моду девяностых годов.

В Dolce&Gabbana не обходят вниманием тот факт, что Эстер Экспосито стала очень влиятельной актрисой за последние несколько лет. Ее ведущая роль в сериалах мирового уровня сделала ее актрисой современности. Эстер – испанка с наибольшим количеством подписчиков в инстаграме (более 28,5 миллионов) и одна из самых востребованных лиц на красных дорожках любого события.

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Фотографом съемки стал Кито Муньос, а образы стилизовал Виктор Бланко. Перед камерой фотографа красавица позировала в укороченном черном жакете, атласном бра-топе, белой футболке с надписью "Супермодели 90-х", юбке миди и черном мини-платье.

Стилисты уложили волосы актрисы в стильный пучок, довершили образ золотистыми украшениями с массивными буквами D&G, солнцезащитными очками и насыщенным макияжем.

Рекламная съемка выдалась особенно "горячей", поскольку на многих кадрах Эстер Экспосито позирует в компании мужчин с обнаженным торсом.

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