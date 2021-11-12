Звезда сериала "Игра в кальмара" Ли Чжон Чжэ стал амбассадором Gucci: эффектные рекламные снимки

Главный герой популярного сериала Netflix "Игра в кальмара" Ли Чжон Чжэ стал амбассадором итальянского бренда Gucci. На инстаграм-странице люксовой марки уже появились первые рекламные снимки с южнокорейским актером.

Главные герои сериала "Игра в кальмара" сейчас находятся на пике популярности. Их приглашают на разнообразные шоу, светские вечеринки, важные мероприятия. Они являются желанными гостями на всех красных дорожках. Знаменитости прилетели в Лос-Анджелес и уже успели посетить несколько церемоний.

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Вслед за Чон Хо Ён, которую бренд Louis Vuitton пригласил стать лицом бренда, Ли Чжон Чжэ теперь стал амбассадором бренда Gucci. В Европе начали презентовать долгожданный фильм "Дом Gucci", поэтому выходы актера самого популярного сериала за последнее время в образах от модного дома придадут марке еще большую огласку.

Его талант в сочетании с очень личным взглядом на моду соответствует ценностям Gucci – инклюзивности и самовыражению,

– отметили представители бренда.

Для рекламной съемки игрок под номером 456 в сериале "Игра в кальмара" сменил зеленый спортивный костюм на зеленый бархатный костюм. Также он примерил эффектный черный костюм с пушистыми рукавами.



Ли Чжон Чжэ стал лицом Gucci / Фото из инстаграма бренда



Ли Чжон Чжэ​ стал лицом Gucci / Фото из инстаграма бренда



Ли Чжон Чжэ стал лицом Gucci / Фото из инстаграма бренда

Кроме этого, Ли Чжон Чжэ позировал перед фотографом в светло-персиковой рубашке, которую дополнил пиджаком с монограммой бренда и классическими брюками. Его аутфит довершала коричневая сумка-тоут.



Ли Чжон Чжэ стал лицом Gucci / Фото из инстаграма бренда