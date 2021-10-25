Южнокорейская знаменитость почти ежедневно радует свою многомиллионную аудиторию новыми кадрами. Девушка уже несколько лет работает моделью: снимается для глянца и дефилирует на показах самых известных брендов, впрочем лишь после выхода сериала "Игра в кальмара" на Netflix ее популярность возросла в разы.

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На инстаграм-страницу Хо Ен Чон стремительно подписались фанаты сериала. Теперь за ее личным профилем следит более 22 миллионов пользователей.

В начале октября креативный директор бренда Saint Laurent Николя Жескьер пригласил знаменитость стать амбассадором бренда. Впоследствии актриса снялась для трех обложек Vogue Korea, а теперь порадовала поклонников новой съемкой для Calvin Klein.

Знаменитость примерила синюю футболку, желтый топ и брюки, а также показала логотип бренда на свитшоте.

Новая коллекция одежды вышла в коллаборации с американским дизайнером Хироном Престоном. Он взял за основу уличный стиль и добавил к классическим силуэтам некоторые акценты.

"Главной задачей для осенней коллекции было внедрение новых материалов и практических дизайнов. Мы рассуждали о том, как бренд Calvin Klein воспринимается в современном мире. Больше всего в коллекции Season 2 мне нравится универсальность каждой модели и возможность составить огромное количество образов благодаря многослойности, которую мы взяли за основу коллекции", – отметил дизайнер.



Хо Ен Чон снялась в рекламе бренда Calvin Klein / Фото с инстаграма актрисы



​Хо Ен Чон снялась в рекламе бренда Calvin Klein / Фото с инстаграма актрисы



​Хо Ен Чон снялась в рекламе бренда Calvin Klein / Фото с инстаграма актрисы