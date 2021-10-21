Звезда сериала "Игра в кальмара" Чон Хо-ён показала стильный образ в пальто Louis Vuitton: фото

Одна из главных героинь сериала "Игра в кальмара" Чон Хо-ён в начале октября стала амбассадором бренда Louis Vuitton. Теперь знаменитость публикует модные образы, которые состоят из вещей Модного дома.

После выхода сериала "Игра в кальмара" Чон Хо-ён получила невероятную популярность. После роли беженки из Северной Кореи Кан Сэ Бёк, которая принесла ей невиданную славу, о девушке начали узнавать люди со всего мира.

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Красавица известна не только своими кинематографическими достижениями, но и долговременной работой моделью. В ее портфолио – показы Chanel, Roberto Cavalli, Hermès, Acne Studios, Tod's, Jacquemus и Fendi, а также съемки для глянцев Vogue и Harper's BAZAAR.

В своем инстаграме, за которым уже следят почти 22 миллиона пользователей, Чон Хо-ён показала поклонникам модный образ. Она примерила короткое кашемировое пальто с монограммой бренда Louis Vuitton. Ее образ дополнили черные лоферы и удлиненные черные носки.

Образ звезды сериала довершили минималистичный коричневый рюкзак и золотистые серьги-кольца. Волосы Чон Хо-ён собрала в пучок, а на лице сделала естественный макияж, подчеркнув лишь губы розовой помадой.



Осенний образ Чон Хо-ён / Фото из инстаграма актрисы



Осенний образ Чон Хо-ён / Фото из инстаграма актрисы