Звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой покорила сеть фотосессией для In Style: фото

Голливудская актриса Аня Тейлор-Джой заставила всех заговорить о себе благодаря роли в сериале "Ход королевы". Актриса блестяще перевоплотилась в гениальную шахматистку, поразив всех зрителей не только своей игрой, но и красотой. Теперь знаменитость часто приглашают сняться в фотосессиях и позировать для обложек глянцев.

На этот раз знаменитость украсила собой обложку американского издания In Style. Для октябрьского номера длинноволосая блондинка снялась в эффектных образах.

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25-летняя актриса позировала перед фотографом в нарядах от Dior, Chloé и Isabel Marant. Антуражем для съемки служил заброшенный дом в развалинах и конюшня.

Перед известным фотографом Себастьяном Фаэной актриса позировала с подсолнухами в руках. Визажистка дополнила естественную красоту знаменитости светло-розовыми тенями, а губы накрасила нюдовой помадой. Стилист Грегори Рассел уложил волосы в легкие локоны.

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Для другой обложки Аня Тейлор-Джой позировала в более раскованном образе. Актриса предстала перед камерой в купальнике с накидкой рядом с конем белого окраса.



Аня Тейлор-Джой снялась в фотосессии для In Style / Фото из инстаграма издания



Аня Тейлор-Джой снялась в фотосессии для In Style / Фото из инстаграма издания

Также в ходе фотосессии знаменитость примерила наряды в ковбойском стиле от самых известных модных домов.



Аня Тейлор-Джой снялась в фотосессии для In Style / Фото из инстаграма издания



Аня Тейлор-Джой снялась в фотосессии для In Style / Фото из инстаграма издания



Аня Тейлор-Джой снялась в фотосессии для In Style / Фото из инстаграма издания



Аня Тейлор-Джой снялась в фотосессии для In Style / Фото из инстаграма издания



Аня Тейлор-Джой снялась в фотосессии для In Style / Фото из инстаграма издания