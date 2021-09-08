На этот раз знаменитость украсила собой обложку американского издания In Style. Для октябрьского номера длинноволосая блондинка снялась в эффектных образах.
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25-летняя актриса позировала перед фотографом в нарядах от Dior, Chloé и Isabel Marant. Антуражем для съемки служил заброшенный дом в развалинах и конюшня.
Перед известным фотографом Себастьяном Фаэной актриса позировала с подсолнухами в руках. Визажистка дополнила естественную красоту знаменитости светло-розовыми тенями, а губы накрасила нюдовой помадой. Стилист Грегори Рассел уложил волосы в легкие локоны.
Для другой обложки Аня Тейлор-Джой позировала в более раскованном образе. Актриса предстала перед камерой в купальнике с накидкой рядом с конем белого окраса.
Аня Тейлор-Джой снялась в фотосессии для In Style / Фото из инстаграма издания
Аня Тейлор-Джой снялась в фотосессии для In Style / Фото из инстаграма издания
Также в ходе фотосессии знаменитость примерила наряды в ковбойском стиле от самых известных модных домов.
Аня Тейлор-Джой снялась в фотосессии для In Style / Фото из инстаграма издания
Аня Тейлор-Джой снялась в фотосессии для In Style / Фото из инстаграма издания
Аня Тейлор-Джой снялась в фотосессии для In Style / Фото из инстаграма издания
Аня Тейлор-Джой снялась в фотосессии для In Style / Фото из инстаграма издания
Аня Тейлор-Джой снялась в фотосессии для In Style / Фото из инстаграма издания