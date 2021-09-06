Звезда "Элиты" Эстер Эспосито ошеломила платьем, которое шили 1900 часов: впечатляющий выход

21-летняя испанская звезда кино Эстер Эспосито всегда поражает фотографов на красных дорожках своими изысканными образами. Для Венецианского кинофестиваля красавица выбрала длинное платье мятного цвета от Versace.

Наибольшую любовь и привязанность испанка завоевала после выхода популярного молодежного сериала Netflix "Элита" (Élite), в котором она сыграла одну из главных ролей. Эспосито прославилась во всем мире ролью Карлы – прекрасной, снобистской и недобросовестной старшеклассницы.

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Сейчас испанка является амбассадором всемирно известных брендов, часто участвует в фотосессиях для журналов и появляется на обложках глянцев. Приглашенная гостья кинофестиваля сумела поразить всех своим безупречным вкусом и в очередной раз появилась перед камерами в роскошном платье, которое удачно подчеркнуло ее стройную фигуру.

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Молодая актриса свой дневной выход на острове Лидо осуществила в водолазке и юбке от Versace. Эффектный образ она довершила сапогами на массивных каблуках и черной повязкой на голове. А уже вечером Эстер примерила волшебное платье от итальянского Модного дома.



Образ Эстер Эспосито на острове Лидо / Фото из инстаграма актрисы

Образ Эстер Эспосито

Молодая актриса появилась на красной дорожке в безупречном вечернем платье из тюля мятного цвета. Платье-рыбка до сих пор остается неоспоримым лидером среди самых элегантных вечерних нарядов.

Дизайн платья украшен фирменными узорами барокко и сложной вышивкой в стиле интарсия. Низ платья украшает перья, которые придают платью еще большую элегантность. В Инстаграме итальянского бренда отмечается, что на пошив этого платья ушло 1900 часов, то есть 2,5 месяца.

Эстер Эспосито является амбассадором люксового ювелирного бренда Bvlgari, поэтому дополнила свой роскошный наряд массивным браслетом, серьгами и кольцом. Знаменитость пришла на кинособытие с выключенным распущенными волосами. Визажисты подчеркнули взгляд актрисы черными стрелками, а губы нарисовали помадой персикового оттенка.



Образ Эстер Эспосито на Венецианском кинофестивале / Фото из инстаграма актрисы

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Образ Эстер Эспосито на Венецианском кинофестивале / Фото из инстаграма актрисы

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Образ Эстер Эспосито на Венецианском кинофестивале / Фото из инстаграма актрисы