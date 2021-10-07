Звезда "Игра в кальмара" Хо Ен Чон – модель и амбассадор Louis Vuitton: что о ней известно

27-летняя актриса сериала "Игра в кальмара" Хо Ен Чон стала самой популярной корейской актрисой за максимально короткий период. За неделю на инстаграм-страницу девушки подписалось более 13 миллионов поклонников со всего мира.

17 сентября 2021 года на Netflix вышел южнокорейский сериал "Игра в кальмара", возглавляющий топы стримингового сервиса в 90 странах мира. Сериал уже обогнал популярный "Бумажный дом", занимавший место самого успешного неанглоязычного сериала Netflix. "Игру в кальмара" уже посмотрели более 90 миллионов человек.

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Вместе с этим актриса Хо Ен Чон получила невиданную славу. В сериале она сыграла роль беженки из Северной Кореи Кан Се Бек. Стоит отметить, что и до выхода сериала девушка была известной, правда, не в таких масштабах. В ее портфолио – показы Chanel, Roberto Cavalli, Hermès, Acne Studios, tod's, Jacquemus и Fendi, участие в шоу "Топ-модель по-корейски". Девушка нередко появлялась на обложках глянцев Vogue и Harper's BAZAAR.



Хо Ен Чон на обложке корейского Vogue

Девушку также связывает близкая дружба с брендом Louis Vuitton. В 2016 году она участвовала в показе, а в 2017 году снялась в кампании Ready-to-wear. 6 октября стало известно, что она стала амбасадором модного дома.

Я сразу же влюбился в огромный талант и невероятную личность Хо Ен, и я с нетерпением жду начала нового раздела нашего совместного пути, который мы начали несколько лет назад,

– сказал креативный директор Louis Vuitton Николя Жескьер.



Звезда сериала "Игра в кальмара" стала амбасадором Louis Vuitton

Кроме этого, несколько дней назад спортивный бренд Adidas пригласил актрису сняться в их новой рекламной кампании. Судя по всему, актриса станет не менее успешной, чем исполнительница роли Токио в сериале "Бумажный дом" Урсула Корберо.

Хо Ен Чон снялась для рекламной кампании Adidas / Фото из инстаграма актрисы

Хо Ен Чон входит в список 50 самых известных моделей мира по версии Models.com. Свою модельную карьеру она начала в 16 лет с участия в фестивале "Сеульская неделя моды".

В 2018–2019 годах Хо Ен Чон красила волосы в красный цвет, который выцветал в темно-рыжий. Дизайнеры любят необычных моделей, поэтому с радостью приглашали ее презентовать наряды с новой коллекцией. Манекенщица успешно выделялась на фоне остальных, поскольку была единственной моделью с ненатуральным цветом волос.

Смотрите модельные выходы Хо Ен Чон в подборке:

Стильные образы звезды "Игра в кальмара" Хо Ен Чон



Модные образы актрисы и модели Хо Ен Чон / Фото из инстаграма



Модные образы актрисы и модели Хо Ен Чон / Фото из инстаграма



Модные образы актрисы и модели Хо Ен Чон / Фото из инстаграма



Модные образы актрисы и модели Хо Ен Чон / Фото из инстаграма