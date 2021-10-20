Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон впервые за 2 года вышла на зеленую дорожку: эффектный образ

Несколько дней назад в Лондоне состоялась церемония вручения экологической премии Earthshot Prize, организаторами которой стали герцоги Кембриджские. В период пандемии 31-летняя актриса не посещала светские события и лишь недавно впервые за долгий период появилась на красной дорожке.

По дресс-коду, на премию знаменитости должны были прийти в образе из своего гардероба, из переработанных материалов или в перешитых из вещах, в которых звезды уже появлялись на светских раутах.

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Эмма Уотсон выбрала необычное изделие от молодого британского дизайнера Harris Reed. Он создает новый наряд из остатков старых тканей. Наряд актрисы раньше был винтажным платьем, из которого дизайнер сделал объемный топ с асимметричным подолом в сочетании с черными брюками клеш. Ее аутфит дополнили ботинки на массивной подошве.

Звезда "Гарри Поттера" распустила волосы и довершила образ перстнями и браслетами Harris Reed x Missoma.

Стоит отметить, что в последний раз Эмма Уотсон появлялась на красной дорожке в декабре 2019 года, на премьере фильма "Маленькие женщины" в Нью-Йорке.



Эмма Уотсонс на премии Earthshot Prize / Фото з Getty Images



Эмма Уотсонс на премии Earthshot Prize / Фото з Getty Images