Главная героиня фильма "Цветок пустыни" и эфиопская модель снялась в изысканной фотосессии, рекламируя наряды из новой коллекции австралийского бренда Zimmermann.

Источник: инстаграм Zimmermann

Эфиопская супермодель, дизайнер и модель Лия Кебеде очаровала своих поклонников стильными кадрами в изящном, летнем наряде Zimmermann.

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42-летняя модель часто снимается для модных изданий. Она трижды появлялась на обложке Vogue, а также часто предстает перед камерами фотографов, рекламируя новую коллекцию наряда.

Лия Кебеде для Zimmermann

В новой фотосессии для Zimmermann Кебеде снялась на побережье океана в изысканных платьях с объемными рукавами, которые уже в этом году, по словам стилистов, будут в тренде. Фотографом изысканной съемки стал Бенни Горн.

На камеру знаменитость позировала в роскошных легких платьях, которые идеально подойдут для летних прогулок. Кроме этого, Лия предстала в Белом штанном костюме, который состоит из брюк палаццо и маскулинного жакета с мужского плеча.

На другом кадре для Zimmermann Кебеде позировала в нежно-розовом костюме, который состоял из шорт на высокой посадке и удлиненного жакета. Создать розовый total look помог топ в бельевом стиле на бретелях.

Стилист волос Клара Леонард для съемки решила оставить волосы в его естественном состоянии, а визажист Джуди Боланд лишь немного подчеркнула выразительность глаз с помощью карандаша.



Лия Кебеде в наряде Zimmermann / Фото из инстаграма



Лия Кебеде в наряде Zimmermann / Фото из инстаграма



Лия Кебеде в наряде Zimmermann / Фото из инстаграма



Лия Кебеде в наряде Zimmermann / Фото из инстаграма



Лия Кебеде в наряде Zimmermann / Фото из инстаграма



Лия Кебеде в наряде Zimmermann / Фото из инстаграма



Лия Кебеде в наряде Zimmermann / Фото из инстаграма



Лия Кебеде в наряде Zimmermann / Фото из инстаграма