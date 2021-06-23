Золотистый костюм и прическа ежик: Юлия Санина показала игривый образ

23 июня 2021 , 11:05
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Источник:

инстаграм Юлии Саниной

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина славится оригинальными образами на концертах. Знаменитость считается иконой украинского эпатажа, поскольку каждый ее выход на сцену сопровождается новым смелым перевоплощением.

На своей личной странице в инстаграме Юлия Санина опубликовала игривый образ. За личной жизнью и деятельностью знаменитости следят почти 700 тысяч поклонников. Артистка сумела в очередной раз удивить своих фанатов интересным аутфитом.

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Над образом и макияжем звезды колдовал ее личный стилист Слава Чайка, а за стильную прическу отвечал Виталий Дацюк.

Образ Юлии Саниной

Одна из самых популярных звезд украинского шоу-бизнеса примерила черный топ, который довершила золотистым костюмом из новой коллекции бренда JATUAL.

Дополнили такой необычный образ многочисленные золотистые цепочки на шее, браслеты, перстень и серьги-кольца. Юлия часто примеряет на себе стильные и оригинальные прически. Виталий Дацюк "закрутил" на голове артистки много пучков из косичек. Такую прическу Юлия назвала в своем инстаграме "Ежик".

Для завершения эпатажного образа визажист сделал знаменитости яркий макияж. Ее веки сияли от золотистых теней, а особый акцент придали черные тени, которые удачно подчеркнули взгляд. Ярко-красная помада для губ стала последним штрихом насыщенного мейкапа.


Ориганильный аутфит Юлии Саниной / Фото из инстаграма


Ориганильный аутфит Юлии Саниной / Фото из инстаграма

Автор: Юлія Турелик