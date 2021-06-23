На своей личной странице в инстаграме Юлия Санина опубликовала игривый образ. За личной жизнью и деятельностью знаменитости следят почти 700 тысяч поклонников. Артистка сумела в очередной раз удивить своих фанатов интересным аутфитом.

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Над образом и макияжем звезды колдовал ее личный стилист Слава Чайка, а за стильную прическу отвечал Виталий Дацюк.

Образ Юлии Саниной

Одна из самых популярных звезд украинского шоу-бизнеса примерила черный топ, который довершила золотистым костюмом из новой коллекции бренда JATUAL.

Дополнили такой необычный образ многочисленные золотистые цепочки на шее, браслеты, перстень и серьги-кольца. Юлия часто примеряет на себе стильные и оригинальные прически. Виталий Дацюк "закрутил" на голове артистки много пучков из косичек. Такую прическу Юлия назвала в своем инстаграме "Ежик".

Для завершения эпатажного образа визажист сделал знаменитости яркий макияж. Ее веки сияли от золотистых теней, а особый акцент придали черные тени, которые удачно подчеркнули взгляд. Ярко-красная помада для губ стала последним штрихом насыщенного мейкапа.



Ориганильный аутфит Юлии Саниной / Фото из инстаграма



Ориганильный аутфит Юлии Саниной / Фото из инстаграма