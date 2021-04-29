28 апреля именитый бренд Saint Laurent представил коллекцию осень – зима 2021/2022. Креативный директор бренда Энтони Вакарелло провел показ в онлайн-режиме. К представлению новой коллекции присоединились модели Хейли Бибер и Аня Рубик, актрисы Зои Кравиц, Шарлотта Генсбур и другие.

Знаменитости заранее получили готовые образы из новой коллекции и сделали фотографии в нарядах Saint Laurent. Несмотря на то, что коллекция представлена ​​для холодного времени года, в нее вошли кожаные короткие юбки, шорты, легкие лонгсливы и балетки.

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Энтони Вакарелло представил элегантные жакеты в духе 1960-х и металлизированные боди 1980-х. Одним из источников вдохновения креативный директор называет артистку Peaches и ее безумные концертные образы.

Зои Кравиц предстала перед камерой на балконе своего дома в коротком черно-белом платье с глубоким вырезом. Ее образ дополняли леггинсы и массивные аксессуары.

Хейли Бибер позировала в объемной белой шубе с черными вставками на голое тело и ультракороткой лавандовой мини-юбке с цепями и черными колготками. Свой аутфит она дополнила украшениями в форме цветов.

Шарлотта Генсбур примерила голубые джинсы в паре с укороченными лонгсливами и двухцветным твидовым жакетом. Аня Рубик надела водолазку цвета морской волны, которую соединила с салатовым жакетом, мини-юбкой и розовыми туфлями-лодочками.

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