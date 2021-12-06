Злата Огневич взбудоражила сеть фотосессией в стиле кабаре: роскошные фото

Главная героиня второго сезона реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич поразила сеть новой фотосессией. Знаменитость позировала перед камерой в безупречных аутфитах.

Популярная украинская певица Злата Огневич, которая обрела свою любовь на проекте, накануне снялась в фантастической фотосессии в стиле кабаре, образы которой ей очень подходят.

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В интервью изданию звезда рассказала о самых популярных мифах, которые бытуют вокруг шоу "Холостячка".

"Миф №1 – то, что мужчинам и героиням прописывают сценарий, роли, реплики и даже линию поведения в кадре. Хочу подчеркнуть: никто никаких сценариев мне не вручал и слова не прописывал. И участникам – тоже. Холостячка – настоящее, откровенное, честное реалити, где мужчины и я вместе переживали и проживали обстоятельства, в которых оказались", – отметила Злата.

Также знаменитость отметила, что на телепроекте возможно все, даже встретить настоящую любовь. Кроме того, Злата даже рассказала, что главная героиня вне кадра не вступает в интимные отношения с участниками реалити, это возможно только после завершения шоу.

К настоящему моменту в моей жизни происходит трансформация. Я извлекла глубокий, полезный урок благодаря проекту "Холостячка". Точно понимаю, что внутренняя сила творит чудеса. Хочу обратиться ко всем женщинам, чтобы они в первую очередь выбирали себя,

– рассказала Огневич.

Фотографом съемки стала Екатерина Николайчук, а за стиль отвечали Мария Сафарян и Елена Сташенко.

Злата примерила эффектное белье от бренда Fox Lingerie и фантастические головные уборы Nagolovy. Злата примерила огромную шляпу с бахромой, маску из бисера в виде заячьих ушек и блестящее украшение для головы.

Знаменитость позировала в серебристом платье от Santa Brands, в топе и корсете от LALLIÈR и роскошном атласном платье с вырезом сбоку и на ноге. На всех фотографиях Злата сияла с роскошным макияжем. Ее глаза подчеркивали золотистые тени с длинными черными стрелками, а пухлые губы – коричневая помада с карандашом на контурах.



Стильная фотосессия Златы Огневич / Фото с Jet Setter



Стильная фотосессия Златы Огневич / Фото с Jet Setter



Стильная фотосессия Златы Огневич / Фото с Jet Setter

Стильная фотосессия Златы Огневич / Фото с Jet Setter



Стильная фотосессия Златы Огневич / Фото с Jet Setter



Стильная фотосессия Златы Огневич / Фото с Jet Setter

Стильная фотосессия Златы Огневич / Фото с Jet Setter