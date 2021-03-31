Популярная украинская певица Злата Огневич позировала в чувственной фотосессии. Для съемки она выбрала белое шелковое платье, которое подчеркнуло прелести тела исполнительницы.

Злата Огневич является одной из самых известных исполнительниц современности. Она удивляет не только безупречными вокальными способностями, но и безупречной красотой.

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Нежный look Златы Огневич

Для новой весенней фотосессии артистка выбрала белое шелковое платье на тонких бретелях и с обнаженной спиной. Наряд подчеркнул и обнажил грудь Златы, поскольку она не надевала нижнего белья.

Шею звезды украшала длинная подвеска. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках. Особой атмосферы и нежности образу звезды придали белые декоративные перья и грациозные позы.

Огневич в очередной раз показала свою женственность и сексуальность, восхитила безупречным внешним видом.

Этот фотосет – весна и пробуждение!

– написала Злата.

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