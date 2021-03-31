В белом платье: Злата Огневич покорила нежностью в чувственной фотосессии
Популярная украинская певица Злата Огневич позировала в чувственной фотосессии. Для съемки она выбрала белое шелковое платье, которое подчеркнуло прелести тела исполнительницы.
Источник:инстаграм Златы Огневич
Злата Огневич является одной из самых известных исполнительниц современности. Она удивляет не только безупречными вокальными способностями, но и безупречной красотой.
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Нежный look Златы Огневич
Для новой весенней фотосессии артистка выбрала белое шелковое платье на тонких бретелях и с обнаженной спиной. Наряд подчеркнул и обнажил грудь Златы, поскольку она не надевала нижнего белья.
Шею звезды украшала длинная подвеска. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках. Особой атмосферы и нежности образу звезды придали белые декоративные перья и грациозные позы.
Огневич в очередной раз показала свою женственность и сексуальность, восхитила безупречным внешним видом.
Этот фотосет – весна и пробуждение!
– написала Злата.
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