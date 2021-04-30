Популярная украинская исполнительница Злата Огневич в начале года стала ведущей конкурса молодых исполнителей украиноязычной песни "Хит-конвейер". Каждую пятницу певица появлялась в эфире и вела чарт новой и лучшей украинской музыки.

К теме Злата Огневич – главная героиня второго сезона шоу "Холостячка"

Своими волшебными образами главная героиня 2 сезона шоу "Холостячка" решила поделиться со своей многотысячной аудиторией в инстаграми. В заметке она поблагодарила стилиста Андрею Янко за свои волшебные аутфит.

Образы Златы Огневич

Исполнительница опубликовала фотографию, на которой позировала в черном топе без бретелек, который дополняла майка со шпилек. Она также надела широкие бежевые брюки с белыми карманами, черными лампасами и сеткой. Свой образ она довершила светло-коричневым шляпой.



Роскошные образы Златы Огневич / Фото из Инстаграма

Знаменитость также позировала в персиковом и розовом атласном костюме с черным бралетом и в черно-белом платье с пайетками.



Роскошные образы Златы Огневич / Фото из Инстаграма



Роскошные образы Златы Огневич / Фото из Инстаграма



Роскошные образы Златы Огневич / Фото из Инстаграма

В серии кадров Огневич опубликовала образ в нижний голубом платье с короткими рукавами буфами от бренда BALYKINA. Ее образ дополняли длинные золотистые серьги с жемчугом, прямые волосы и нежный мейк. Визажисты нарисовали веки светлыми тенями и завершили образ помадой розового цвета.



Роскошные образы Златы Огневич / Фото из Инстаграма

Для очередного эфира Злата Огневич примерила аутфит, состоящий из голубой майки с перьями и розовой юбке с глубоким разрезом.



Роскошные образы Златы Огневич / Фото из Инстаграма

Такие цвета очень идут знаменитости, поэтому очередной образ она выбрала также в голубом и розовом цвете. Телеведущая надела майку с розовым бантом, голубые брюки и белые перчатки.



Роскошные образы Златы Огневич / Фото из Инстаграма