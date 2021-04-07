Злата Огневич очаровала ярким образом в персиковом наряде: фото
Известная украинская певица Злата Огневич поделилась новыми фото с поклонниками. Она покорила сеть стильным образом.
Источник:инстаграм Златы Огневич
Популярная певица Злата Огневич одна из украинских звезд, которые каждый раз выбирают изысканные образы для выступлений или светских выходов.
Обратите внимание Леся Никитюк показывает трендовое украшение весны – ожерелье из жемчужин: фото
Для съемок на одном из украинских музыкальных телеканалов певица выбрала изысканный костюм персикового цвета.
Образ Златы Огневич
Звезда сделала кадр со съемочной площадки. На камеру она позировала в персиковом костюме от бренда T. Mosca, состоящий из жилета, жакета и брюк палаццо. Жилет Злата расстегнула и показала черный атласный топ. Ее образ довершила серебристая цепочка на шее и украшение на тело – лиф из цепей.
Волосы певица распустила, а на лице сделала насыщенный макияж. Ее веки накрашены коричневыми тенями, подведенные черными стрелками, а губы накрашены коричневой помадой.
"Невероятно красивая", "Такая стильная", "Модная", "Волшебная красавица", "Увлекаюсь вами", "Вау! Какой горячий образ", – написали поклонники в комментариях.
Злата Огневич показала стильный аутфит / Фото из инстаграма
Злата Огневич показала стильный аутфит / Фото из инстаграма
Поделиться новостью