Известная украинская певица Злата Огневич поделилась новыми фото с поклонниками. Она покорила сеть стильным образом.

Популярная певица Злата Огневич одна из украинских звезд, которые каждый раз выбирают изысканные образы для выступлений или светских выходов.

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Для съемок на одном из украинских музыкальных телеканалов певица выбрала изысканный костюм персикового цвета.

Образ Златы Огневич

Звезда сделала кадр со съемочной площадки. На камеру она позировала в персиковом костюме от бренда T. Mosca, состоящий из жилета, жакета и брюк палаццо. Жилет Злата расстегнула и показала черный атласный топ. Ее образ довершила серебристая цепочка на шее и украшение на тело – лиф из цепей.

Волосы певица распустила, а на лице сделала насыщенный макияж. Ее веки накрашены коричневыми тенями, подведенные черными стрелками, а губы накрашены коричневой помадой.

"Невероятно красивая", "Такая стильная", "Модная", "Волшебная красавица", "Увлекаюсь вами", "Вау! Какой горячий образ", – написали поклонники в комментариях.



Злата Огневич показала стильный аутфит / Фото из инстаграма



Злата Огневич показала стильный аутфит / Фото из инстаграма