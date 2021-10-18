Звезда сериала "Игра в кальмара" Хо Ен Чон снялась для обложки Vogue Korea: эффектные кадры

27-летняя модель и актриса Хо Ен Чон, которая прославилась благодаря одной из главных ролей в сериале "Игра в кальмара", снялась для корейского глянца Vogue.

После выхода сериала актриса получила бешеную популярность. Всего за несколько недель на ее инстаграм-страницу подписались более 20 миллионов поклонников. До своей кинематографической карьеры девушка была известной, однако не в таких масштабах.

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В ее портфолио – показы Chanel, Roberto Cavalli, Hermès, Acne Studios, Tod's, Jacquemus и Fendi, участие в шоу "Топ-модель по-корейски". Девушка часто появлялась на обложках глянца Vogue и Harper's BAZAAR.

После роли беженки из Северной Кореи Кан Се Бек, которая принесла ей невиданную славу, о Хо Ен Чон начали узнавать люди со всего мира, поэтому глянец Vogue Korea пригласил девушку украсить их обложку.

По состоянию на 18 октября 2021 года южнокорейский сериал "Игра в кальмара" на стриминговом сервисе Netflix является самым популярным сериалом со времен существования самой платформы. Сериал продолжает оставаться резонансной темой новостных каналов и социальных сетей. Проект принес для Netflix более 900 миллионов долларов прибыли, тогда как компания вложила в разработку проекта только 21 миллион.

Для ноябрьского выпуска модель и актриса позировала в трех образах от бренда Saint Laurent.

27-летняя знаменитость позировала перед камерой фотографа в сетчатом бра, коротких серебристых шортах и ​​пиджаке с пайетками. Ее образ дополняла короткая прическа каре и челка.

Для черно-белой обложки Хо Ен Чон примерила белое пушистое платье, чокер и массивные серьги. Модель позировала перед камерой в парике с объемной укладкой.

Также актриса примерила легендарные короткие шорты-трусы от Saint Laurent, которые дополнила синим боди с белым бантом, блестящим жакетом и черными туфлями.



Хо Ен Чон снялась для обложки Vogue Korea / Фото с инстаграма



Хо Ен Чон снялась для обложки Vogue Korea / Фото с инстаграма



Хо Ен Чон снялась для обложки Vogue Korea / Фото с инстаграма

В съемке также приняли участие другие героини сериала "Игра в кальмара".