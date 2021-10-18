После выхода сериала актриса получила бешеную популярность. Всего за несколько недель на ее инстаграм-страницу подписались более 20 миллионов поклонников. До своей кинематографической карьеры девушка была известной, однако не в таких масштабах.
Интересно Хейли Бибер показала, как выглядит комфортная осенняя куртка: модный образ
В ее портфолио – показы Chanel, Roberto Cavalli, Hermès, Acne Studios, Tod's, Jacquemus и Fendi, участие в шоу "Топ-модель по-корейски". Девушка часто появлялась на обложках глянца Vogue и Harper's BAZAAR.
После роли беженки из Северной Кореи Кан Се Бек, которая принесла ей невиданную славу, о Хо Ен Чон начали узнавать люди со всего мира, поэтому глянец Vogue Korea пригласил девушку украсить их обложку.
Для ноябрьского выпуска модель и актриса позировала в трех образах от бренда Saint Laurent.
27-летняя знаменитость позировала перед камерой фотографа в сетчатом бра, коротких серебристых шортах и пиджаке с пайетками. Ее образ дополняла короткая прическа каре и челка.
Для черно-белой обложки Хо Ен Чон примерила белое пушистое платье, чокер и массивные серьги. Модель позировала перед камерой в парике с объемной укладкой.
Также актриса примерила легендарные короткие шорты-трусы от Saint Laurent, которые дополнила синим боди с белым бантом, блестящим жакетом и черными туфлями.
Хо Ен Чон снялась для обложки Vogue Korea / Фото с инстаграма
Хо Ен Чон снялась для обложки Vogue Korea / Фото с инстаграма
Хо Ен Чон снялась для обложки Vogue Korea / Фото с инстаграма
В съемке также приняли участие другие героини сериала "Игра в кальмара".