21-річна іспанська акторка тішить своїх шанувальників не лише світлинами в інстаграмі, але й щоразу новими обкладинками для іменитих глянців. Естер Еспосіто з’явилася на обкладинці березневого номера мексиканського видання L'Officiel.

Героїня популярного серіалу Netflix "Еліта" поміж зйомками у іншому молодіжному серіалі, знаходить час для фотосесій у популярних глянцях. Крім того, Естер не лише знімається в них, але й постає на обкладинках глянців.

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Цього разу Еспосіто прикрасила новий березневий номер L'Officiel México. Знаменитість постала на двох обкладинках. На першій акторка позувала у чорній сукні на брителях. На іншій обкладинці акторка позувала у чорному топі та сірому жакеті бренду Saint Laurent.



Естер Еспосіто з'явилася на обкладинці L'Officiel México / Фото з інстаграму

Візажисти, як завжди, зробили Естер її улюблений макіяж, який їй неабияк личить. Повіки намалювали золотистими тінями, а губи нафарбували коричневою помадою з додаванням блиску.



Естер Еспосіто з'явилася на обкладинці L'Officiel México / Фото з інстаграму

Зйомки відбувалися у Мадридському готелі Santo Mauro. 21-річна акторка опублікувала обкладинку глянцю у своєму інстаграмі. Світлина дівчини вже зібрала понад 1 мільйон вподобань.

Нагадаємо, нещодавно іспанка з’явилася на обкладинці італійського видання Grazia. Знаменитість позувала у вбранні Etro та прикрасах BVLGARI.