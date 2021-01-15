Зимой наш гардероб пополняется вязаными теплыми свитерами, трикотажными платьями, водолазками, шарфами, шапками и варежками. Однако среди всего зимнего многообразия первенство зимой получает – верхняя одежда. Как выглядеть этой зимой стильно – смотрите в подборке готовых образов с актуальной верхней одеждой.

Зимой 2021 года наиболее актуальными будут модели oversize, утепленные стеганые пальто и куртки, пуховики, дубленки, а также пафферы – укороченные куртки.

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Школа стиля Pump Your Style, основательницей которого является украинская стилистка Марина Мартынив, опубликовала в своем инстаграме варианты стилизации зимней верхней одежды.

Готовые образы с актуальной верхней одеждой

Миксуйте принты. Оверсайзовый пуховик в клетку комбинируйте со штанами и светлыми массивными ботинками на шнуровках.



Готовые образы верхней одежды / Фото из Instagram / @pumpyourstyle.studio

Создавайте уютный и комфортный total look с пуховиком, джоггерами, свитшотом и массивными ботинками.



Готовые образы верхней одежды / Фото из Instagram / @pumpyourstyle.studio



Образы с длинным пуховиком разбавляйте сапожками с принтом создавая интересный акцент в образе.



Готовые образы верхней одежды / Фото из Instagram / @pumpyourstyle.studio



Укороченные пуховики хорошо смотрятся в сочетании с расширенными брюками и ботинками, юбками или платьями длины миди и высокими сапогами, которые заходят под край изделия.



Готовые образы верхней одежды / Фото из Instagram / @pumpyourstyle.studio

Стеганые пуховики и пальто сами по себе выглядят интересно, поэтому остальные составляющие образа подбирайте в нейтральных оттенках и более лаконичного кроя.

Готовые образы верхней одежды / Фото из Instagram / @pumpyourstyle.studio



Готовые образы верхней одежды / Фото из Instagram / @pumpyourstyle.studio



Кожаную куртку-паффер добавляйте в образ с сочетанием различных фактур. Комбинируйте со свитером крупной вязки, брюками и ботинками на грубой подошве.



Готовые образы верхней одежды / Фото из Instagram / @pumpyourstyle.studio



Укороченную дубленку сочетайте со светлыми джинсами заправленными в массивные ботинки и дополняйте образ структурированной сумкой.



Готовые образы верхней одежды / Фото из Instagram / @pumpyourstyle.studio



Интересные дубленки комбинируйте в тотал луках, или используйте как акцент в образе, выбрав модель в более насыщенном цвете.

Готовые образы верхней одежды / Фото из Instagram / @pumpyourstyle.studio