Зимняя принцесса: Ирина Федишин надела свадебное платье для празднования новогодней ночи
Источник:инстаграм Ирины Федишин
Известная украинская певица Ирина Федишин присоединилась к звездам украинского шоу-бизнеса и снялась в праздничном концерте, который выйдет на телеэкранах в новогоднюю ночь. Для съемок блондинка примерила свадебное платье.
У звезд декабрь всегда насыщен многочисленными рождественскими и новогодними съемками. Традиционно украинцев ждут праздничные концерты и поздравления от знаменитостей.
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Певица из Львова Ирина Федишин любит делиться со своими поклонниками всем, что происходит в ее жизни, поэтому продемонстрировала короткое видео в платье, которое она выбрала для видеосъемок новогодней ночи.
Образ Ирины Федишин
34-летняя артистка примерила роскошное белоснежное платье из свадебной коллекции от дизайнера Оксаны Мухи.
Ирина Федишин выбрала платье от Оксаны Мухи / Фото из инстаграма
Платье из атласа необычайно элегантное, ниспадающая ткань на плечах удачно подчеркивает зону декольте, а длинный шлейф добавляет изысканности.
Знаменитость зачесала волосы в изящный пучок и выпустила передние пряди. На ее лице, как всегда, сиял яркий макияж. Фанаты в комментариях отметили, что такое платье исполнительнице очень идет.
Реакция сети на образ артистки
- "Лучшая";
- "Невероятная зимняя принцесса";
- "Какая вы красавица";
- "Просто кукла Барби";
- "Ты очень красивая".