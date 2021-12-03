Зимняя принцесса: Ирина Федишин надела свадебное платье для празднования новогодней ночи

Известная украинская певица Ирина Федишин присоединилась к звездам украинского шоу-бизнеса и снялась в праздничном концерте, который выйдет на телеэкранах в новогоднюю ночь. Для съемок блондинка примерила свадебное платье.

У звезд декабрь всегда насыщен многочисленными рождественскими и новогодними съемками. Традиционно украинцев ждут праздничные концерты и поздравления от знаменитостей.

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Певица из Львова Ирина Федишин любит делиться со своими поклонниками всем, что происходит в ее жизни, поэтому продемонстрировала короткое видео в платье, которое она выбрала для видеосъемок новогодней ночи.

Образ Ирины Федишин

34-летняя артистка примерила роскошное белоснежное платье из свадебной коллекции от дизайнера Оксаны Мухи.



Ирина Федишин выбрала платье от Оксаны Мухи / Фото из инстаграма

Платье из атласа необычайно элегантное, ниспадающая ткань на плечах удачно подчеркивает зону декольте, а длинный шлейф добавляет изысканности.

Знаменитость зачесала волосы в изящный пучок и выпустила передние пряди. На ее лице, как всегда, сиял яркий макияж. Фанаты в комментариях отметили, что такое платье исполнительнице очень идет.

Реакция сети на образ артистки