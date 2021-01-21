Зима – лучший квартал в году, когда все без вины испытывают особую потребность в комфортной одежде. Однако не стоит откладывать на другой план стиль, ведь если правильно расставить нужные акценты, то даже в холодное время года можно получить трендовую зимнюю капсулу. В такую базу входит не только одежда, но и аксессуары.

В погоне за модными новинками, не надо забывать, что именно классические, проверенные временем вещи составляют основу базового зимнего гардероба, пишет FWD.

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Главной особенностью базового гардероба является практичность, лаконичность и простота кроя. Все это не сделает ваш образ скучным, ведь вы сможете его разбавить стильными аксессуарами, трендовыми оттенками и принтами.

Зимняя капсула зимнего гардероба

Яркий свитер

Свитер – главный атрибут зимнего периода. Приобретите на зиму хотя бы один яркий свитер, который каждый раз при одевании, будет улучшать вам настроение. Свитер с ярким принтом и интересной расцветкой – является основой образа, а его акцент не требует еще каких-то других дополнительных манипуляций. Для стильного лука подберите брюки или джинсы в тон свитеру, или же один из комплиментарных цветов, чтобы создать модный сейчас колорблок.

Базовый гардероб на зиму / FWD

Свитер с V-образным вырезом

Данная модель изделия деликатно подчеркивает линию ключиц, а удачный вырез удлиняет силуэт. Такой вариант свитера можно по-разному стилизовать. В профилях fashion-звезд в инстаграме вы можете найти множество вариантов на каждый день.

Базовый гардероб на зиму / FWD

Кардиган

Надевайте кардиган поверх других изделий и создавайте разнообразные образы. Девушкам с пышными бедрами лучше присмотреться к моделям до середины бедра с V-образным вырезом, а тем, у кого широкие плечи, стоит обратить внимание на изделия с круглым воротником и карманами в районе бедер.

Базовый гардероб на зиму / FWD

Вязаный жилет

Жилет для зимы – идеальная находка. Во-первых – он стильный, а во-вторых – он теплый. Под низ можно одеть водолазку или блузку и не беспокоиться о холоде. С жилеткой можно стилизовать совершенно разные вещи, создавая интересные образы.

Базовый гардероб на зиму / FWD

Шерстяные брюки

Зимой брюки из шерсти обеспечивают теплом и удобством. Если у вас короткая куртка – выбирайте изделия с высокой посадкой. В тренде свободные силуэты, длинная штанина пришла на смену моделям по щиколотку.

Базовый гардероб на зиму / FWD

Трикотажные брюки

Трикотажные брюки – одна из самых удачных покупок зимой. Комфортные брюки благодаря крою можно одевать не только на прогулку, но и в офис, или на любые праздничные события.

Базовый гардероб на зиму / FWD

Юбка в клетку

Клеточка – один из самых модных принтов сезона. Клетка всегда будет оставаться классикой, поэтому в любой период станет уместной в вашем гардеробе. Чтобы иметь возможность создавать модные силуэты 40-х с ярко выраженной талией, выбирайте модели с высокой посадкой.

Базовый гардероб на зиму / FWD

Пуховик

Пуховик из предмета необходимости уже давно превратился в fashion-объект. Дутые изделия oversize дополняют любые спортивные или классические изделия, и при этом выглядят стильно.

Базовый гардероб на зиму / FWD

Шапка и шарф

Зимой хорошо иметь несколько фасонов шапок и шарфов, чтобы иметь возможность миксовать образы и каждый раз выглядеть по-новому и свежо. Шапка и шарф дополняют зимний образ, создавая яркий вайб.

Базовый гардероб на зиму / FWD

Перчатки

Перчатки являются мастхевом вашего гардероба. Сдержанный и строгий образ можно дополнить нейлоновыми рукавицами или вязаными перчатками. Неожиданный элемент сделает образ интересным и нестандартным.

Базовый гардероб на зиму / FWD

Яркая сумка

Сумка поможет разнообразить зимний образ и подчеркнуть линию талии, если вы в пуховике или шубе. Выбирайте сумку в контрастном цвете в соответствии с вашей верхней одеждой. Стилисты советуют выбирать цвета, которые легко сочетаются с другими оттенками – фуксия, ультрамарин, оттенок лайма.

Аксессуары на зиму / FWD

Массивное колье

Трендовые серебряные или золотистые цепочки не потеряются на массивном свитере, а наоборот, помогут расставить нужные акценты. А вот нежные украшения приберегите для весны и лета.

Аксессуары на зиму / FWD

Накладной воротник

Накладные воротники в 2021 году станут очень популярными. Кружевные круглые или острые в духе 80-х воротнички станут замечательной изюминкой в повседневном образе.



Аксессуары на зиму / FWD