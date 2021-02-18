Датская топ-модель Жозефин Скривер показала своим поклонникам элегантное красное платье с разрезами. Как всегда, одна из самых известных моделей мира, выбрала платье, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру.

"Ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер из-за пандемии коронавируса, как и все остальные модели, почти не надевала роскошных платьев для светских событий. Впрочем 27-летняя модель намекнула поклонникам, что уже вернулась из отпуска в Лос-Анджелес и возобновляет свои рабочие будни.

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Одни из самых знаменитых моделей Белла и Джиджи Хадид уже активно работают в модельной сфере и даже снялись для обложек глянцев Vogue. Очевидно, все другие модели также получили немало выгодных рекламных предложений, поэтому совсем скоро порадуют поклонников своими работами.

Образ Жозефин Скривер

Жозефин Скривер опубликовала в инстаграме кадр, на котором позирует в роскошном длинном платье с разрезом до бедра. Красное платье, кроме большого разреза отделано также прорезью на талии с одной стороны, а верх платья на одно плечо делает ее сексуальной и привлекательной.

Довершили нежный образ знаменитости бежевые босоножки и нежное украшение на шее с массивным кулоном.

Датская модель предстала перед камерой с распущенными выпрямленными волосами. Жозефин сделала естественный макияж, губы накрасила нюдовой помадой. Новая фотография манекенщицы набрала более 100 тысяч лайков и сотни комментариев.



Безупречный образ Жозефин Скривер / Фото из инстаграма



Безупречный образ Жозефин Скривер / Фото из инстаграма