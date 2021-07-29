Жозефин Скривер очаровала новым образом в топе и юбке: фото

Датская топ-модель Жозефин Скривер показала своим поклонникам новый образ. Она предстала перед камерой в красивом летнем костюме в клеточку.

Бывший "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret не является активной пользовательницей инстаграма, как ее коллеги Эльза Хоск или Жизель Оливейра, впрочем, иногда манекенщица делится с поклонниками стильными кадрами в новом наряде.

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Недавно знаменитость заинтриговала 6 миллионов поклонников совместными кадрами со стилисткой Меган Фокс и Хейли Бибер – Мэйв Рейли. Девушки позировали перед зеркалом в стильном наряде, поэтому впоследствии фанаты 28-летней звезды смогут увидеть образы Жозефин для бренда Ksubi. Вероятно, аутфиты для фотосессии для модницы составляла именно звездная стилистка.

Но пока поклонники ждут новую порцию красивых нарядов, Жозефин показала на себе стильное летнее изделие.

Блондинка предстала перед объективом в черно-белом костюме в клетку, состоявшем из топа на широких бретельках и юбки миди. Топ подчеркнул пышные формы модели, а юбка, украшенная пуговицами, карманами и разрезом, позволила манекенщицы показать свои длинные ноги.

Красавица распустила волосы и сделала легкие волны, а на лицо нанесла нежный макияж. Жозефин нанесла на веки золотистые тени, а губы накрасила бордовой помадой. Бронзовые серьги довершили образ знаменитости.

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