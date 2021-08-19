Жюли Феррери выбирает в последние летние дни белый костюм из льна: стильное фото

Французская инфлюенсерка Жюли Феррери радует своих поклонников стильными летними кадрами. Блогерша живет на острове Корсика в солнечном городе Аяччо и демонстрирует фанатам красивые образы. В последние жаркие дни Жюли прогулялась в коротком льняном костюме.

Архитектор и блогерша из Франции Жюли Феррери активно диктует тренды многим модницам. На инстаграм-страницу красавицы подписано около 400 тысяч поклонников, которые ежедневно вдохновляются модными сетами.

Партнерский материал Почему паровые электрокамины Dimplex – лучшая замена биокаминов: обзор и преимущества

Для летних аутфитов Жюли Феррери выбирает одежду из натуральных материалов, простого кроя и базовых цветов. Девушка любит цветочный принт, поэтому в ее профиле можно увидеть множество платьев разных фасонов, костюмов и купальников. Блогерша, как настоящая француженка, создает безупречный наряд из лаконичных элементов гардероба, которые удачно сочетаются между собой.

В последней заметке Жюли продемонстрировала на себе актуальное летнее изделие – льняной костюм.

Образ Жюли Феррери

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Инфлюенсерка опубликовала серию кадров на фоне гор и скал. Для прогулки по морскому побережью француженка надела белый льняной костюм от бренда Bahaar, состоящий из топа и короткой мини-юбки со стильной завязкой сбоку.

Образ красавицы дополнили бежевые биркенштоки и коричневая соломенная сумка. Жюли завязала волосы в пучок и довершила образ черными солнцезащитными очками.



Жюли Феррери показала волшебный образ / Фото с инстаграма блогерши



Жюли Феррери показала волшебный образ / Фото с инстаграма блогерши

Другие летние образы инфлюенсеров

- Леони Ханне демонстрирует лучшее летнее платье для отдыха;

- Эльза Хоск показала образ в анималистических брюках и оранжевой кепке;

- Белла Хадид подорвала сеть мокрым платьем от греческого дизайнера.