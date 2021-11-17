Инстаграм Жюли можно назвать онлайн-гидом для тех, кто хочет вдохновиться лаконичными и идеально сдержанными образами. Модная блогерша любит классические вещи, впрочем, кроме пастельных оттенков добавляет в свои аутфиты много цветных вещей. Она умеет прекрасно сочетать между собой цвета, что позволяет ей создавать роскошные образы.

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Архитектор проживает на острове Корсика в солнечном городе Аяччо. Именно из живописного уголка мира Жюли демонстрирует своим поклонникам невероятные пейзажи и безупречные аутфиты. Недавно инфлюэнсерка отправилась в Париж, поэтому продемонстрировала культовый образ француженки.

Образ Жюли Феррери

Девушка, которая является вдохновением для многих модниц, примерила для прогулки по Парижу невероятно стильный образ. Жюли надела под низ кашемировую водолазку белого цвета, которую дополнила горчичными трендовыми штанами из кожи.

Для удобного променада инфлюэнсерка дополнила look классическими черными кедами. Сверху она надела популярное пальто от Max Mara бежевого цвета. Образ Жюли довершила коричневой сумкой, черными солнцезащитными очками и самым популярным головным убором парижанок – беретом зеленого цвета.



Стильный осенний образ Жюли Феррери / Фото с инстаграма инфлюенсерки



Стильный осенний образ Жюли Феррери / Фото с инстаграма инфлюенсерки



Стильный осенний образ Жюли Феррери / Фото с инстаграма инфлюенсерки