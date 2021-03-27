Французская модница Жюли Феррери продемонстрировала новый весенний выход. Стильный архитектор в который раз очаровала своих поклонников стильным образом.

Жюли очень любит минималистичный и сдержанный стиль одежды. В ее гардеробе найдется немало блузок, изысканных кардиганов, структурированных жакетов и классических брюк, которые она удачно сочетает между собой.

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Феррери является прекрасным примером того, как надо правильно носить трендовые вещи. При создании образа Жюли добавляет в аутфит лишь один элемент гардероба, который на данный момент является ультрапопулярным.

В этот раз модная инфлюэнсерка, которая проживает на острове Корсика в солнечном городе Аяччо, показала на себе, с чем можно сочетать трендовые джинсы с разрезами.

Дизайнеры представили немало стильных вещей для весенне-летнего сезона, впрочем, джинсы с разрезами по бокам занимают особое место в гардеробах модниц. Такую модель уже примерила на себе стильная француженка Жюли Феррери.

Образ модницы Жюли Феррери

Модница надела стильные широкие джинсы с разрезами по бокам из светлого денима, которые сочетала с жакетом фисташкового цвета. Под низ Жюли надела бежевую классическую футболку.

Ее образ дополнили минималистичные розовые сабо на каблуках с острым носком. Обувь из сатина украшала серебристая пряжка. Волосы Жюли распустила и сделала легкие локоны, которые добавили образу праздничности.

Чтобы выйти на прогулку в таком аутфите, стоит всего лишь надеть пальто или тренч.

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