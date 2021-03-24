Бразильская модель Жизель Оливейра в очередной раз взбудоражила воображение поклонников соблазнительными кадрами. Звезда позировала на камеру в ярком наряде, главной изюминкой которого выступал топ в виде женских перчаток.

27-летняя популярная бразильская модель и "ангел" Victoria's Secret Жизель Оливейра привлекает внимание поклонников не только в модных шоу и рекламных кампаниях, но и на своей личной странице в инстаграме.

Жарко Сексуальная бразильянка взбудоражила сеть платьем с откровенным вырезом соблазнительные кадры

Жизель Оливейра живет в солнечном Лос-Анджелесе, поэтому часто позволяет себе обнажаться на камеру в соблазнительных купальниках щеголяя своим безупречным телом. На этот раз модель в очередной раз продемонстрировала своей 1,5-миллионной аудитории стройную талию.

Сексуальный образ Жизель Оливейра

Знаменитость предстала перед камерой на фоне белой стены. Жизель сделала несколько кадров в трендовом розовом удлиненном пиджаке и красных брюках с розовыми вставками в стиле тай-дай.

Особой сексуальности образа придал топ от британской марки T Label, выполненный из атласной ткани золотисто-персикового оттенка, в виде "обнимающих" женских рук.

"Ангел" Victoria's Secret сделала на голове высокий хвост, а на лице сделала эффектный макияж. Она накрасила веки светлыми тенями и подвела их черным лайнером, сделав длинные стрелки. Пухлые губы Жизель нарисовала яркой красной помадой.

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