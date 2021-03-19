Сексуальная бразильянка взбудоражила сеть платьем с откровенным вырезом: соблазнительные кадры
Известная бразильская модель Жизель Оливейра взбудоражила сеть провокационным образом. Она позировала на камеру в облегающем платье с глубоким вырезом.
Источник:инстаграм Жизель Оливейры
Воспалительная брюнетка порадовала свою почти 1,5 миллионную аудиторию подписчиков серией обольстительных фото.
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27-летняя модель знает, как заставить публику смущаться от ее откровенных образов, не все решатся примерить их на себе.
Образ Жизель Оливейра
Сексапильная модель предстала перед камерой обольстительно позируя в пляжном голубом мини-платье с необычным вырезом. Представительница бельевого бренда Victoria's Secret надела платье, которое удачно подчеркивало ее безупречную фигуру.
Пикантное мини-платье позволило девушке похвастаться не только стройными ножками, но и упругой грудью. Голубой цвет платья идеально подходит для жаркого летнего отдыха, а также подчеркивает загар.
Эффектный образ Жизель дополнила ярким макияжем. Она накрасила веки коричневыми тенями и добавила глазам выразительности благодаря черному лайнеру. Губы модель нарисовала нюдовой помадой. Свои роскошные длинные волосы модель распустила и уложила в легкие локоны.
Модель позирует в обольстительном платье / Фото с инстаграма Жизель Оливейра
Модель позирует в обольстительном платье / Фото с инстаграма Жизель Оливейра
Сексуальные фото Жизель Оливейра
– Бразильская модель показывает хит лета – купальник на завязках;
– Купальник с золотой цепочкой на талии – тренд летнего сезона.
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