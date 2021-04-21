Несмотря на то, что бразильская модель Жизель Оливейра уже давно не ходит по подиумам, ее любовь к моде и съемкам сохранилась до сих пор. Манекенщица взбудоражила воображение поклонников откровенными кадрами. Жаркой фотосессией девушка поделилась на своей странице в инстаграме.

Знаменитая бразильская модель, "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret Жизель Оливейра любит показывать в своем инстаграме последние модные новинки. Она делится со своей аудиторией стильными аутфитами и последними трендами.

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Звезда подиумов пользуется особой популярностью среди бельевых брендов, так как она не только высокая и стройная, но и обладательница безупречной фигуры. Жизель часто демонстрирует самые разнообразные купальники и бельевые комплекты, впрочем в новой публикации она появилась частично без них.

Манекенщица опубликовала серию пикантных кадров, позируя на камеру начинающего Эмилинн Роуз. Дерзкая съемка понравилась поклонникам, поэтому они засыпали Жизель приятными комментариями.

Образы Жизель Оливейры

Модель предстала перед камерой в черном белье с белыми бретелями от Dior. Соблазнительный аутфит дополняли черные чулки и лакированные туфли на маленьких каблуках.

Визажисты сделали Оливейре стильный мейк. Они накрасили ей веки коричневыми тенями нарисовав массивную стрелку. На нижнее веко глаз они также нанесли тени и сделали глаза более выразительными.

С помощью черного карандаша, визажисты сделали четкую линию бровей, а губы накрасили коричневой помадой. Ее образ завершила прическа с эффектом мокрых волос.

Обнаженные кадры Жизель Оливейры дополняли многочисленные золотистые и серебристые украшения. Девушка примерила ультра стильный костюм, который состоял из бежевого укороченного жакета и мини-юбки.

Также манекенщица продемонстрировала отличный костюм на лето – льняной наряд голубого цвета. Жизель позировала в укороченной рубашке и брюках с массивными серебряными серьгами-кольцами и цепочкой.

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