Бразильская модель, "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret снялась для обложки арабского глянца Elle. Для именитого издания манекенщица также позировала в безупречной фотосессии.

Жизель Оливейра активно штурмует fashion-индустрию. Почти ежедневно модница публикует в сети стильные образы, а теперь снялась для знаменитого глянца Elle.

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Фотографом апрельского номера стала Эмилин Роуз. За безупречный стиль в роскошных образах отвечал Джастин Лин, а над макияжем модели колдовала визажист Хейли Кассель.

На обложке глянца Жизель позировала в белой рубашке, воротник которой отделан черным узором. Сверху модель надела белый жакет и довершила образ золотистым колье и цепочкой с массивным зеленым кулоном.

Девушка держала в руках розовый цветок, прикрыв им часть лица. Визажисты накрасили губы манекенщицы яркой красной помадой, а глаза сделали выразительнее благодаря коричневым теням. Стилисты длинные волосы Жизель завязали в гульку, выпустив одну маленькую прядку на лицо.

Для фотосессии девушка примерила желтую блузу с объемными "надутыми" рукавами и классические голубые джинсы. Для кадра Жизель позировала на белой постели усыпанной цветами.

Стилисты одели модель в роскошное платье без брителей, с глубоким вырезом и рукавами-буфами. Модница также появилась перед объективом фотокамеры в розовом костюме, состоявшем из удлиненного жакета и брюк клеш с разрезами. Особого шарма добавлял головной убор из мелких жемчужин.

Апрельский номер посвящен настоящему приходу весны, поэтому каждый образ Жизель Оливейры не обходился без цветов. На последнем кадре в сообщении, которое она опубликовала на своей личной странице в инстаграм, модель позирует сидя на кресле в белой шифоновой водолазке, жилете и длинной юбке из прозрачной ткани лавандового цвета. Довершили кадр цветы фиолетовых оттенков.

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