27-летняя популярная бразильская модель и "ангел" Victoria's Secret Жизель Оливейра привлекает внимание поклонников не только в модных шоу и рекламных кампаниях, но и на своей личной странице в инстаграме. За девушкой следит более миллиона пользователей, поэтому она с радостью демонстрирует фанатам стильные образы.

Источник: инстаграм Жизель Оливейры

Бразильская топ-модель Жизель Оливейра обладает не только привлекательной внешностью, но и неординарным вкусом: абсолютно все образы звезды получаются самобытными и эффектными.

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В последней заметке манекенщица доказала, что даже дома может выглядеть столь же эффектно, как и на подиуме.

Образ Жизель Оливейры

Бразильская модель примерила белый шерстяной укороченный свитшот бренда Revolve и зафиксировала его с короткой винтажной миниюбкой и пушистой панамой светло-коричневого цвета.

Аутфит Жизель дополнила широкими солнцезащитными очками в духе 2000-х годов. Образ Оливейры – замечательный пример того, как можно легко и просто миксовать сезонные вещи, независимо от времени года.

Новые кадры модель сделала в солнечной Калифорнии на балконе возле вазона с широкими листьями. На фотографиях с обнаженным животом, поклонники увидели ее безупречную фигуру. Девушка часто публикует соблазнительные фото, поэтому особенно пристально следит за своим телом.



Бразильская модель демонстрирует новый образ / Фото из инстаграма Жизель Оливейры



Бразильская модель демонстрирует новый образ / Фото из инстаграма Жизель Оливейры