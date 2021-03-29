Бразильская модель, "ангел" Victoria's Secret Жизель Оливейра в очередной раз покорила сеть необычайно нежным образом. Она предстала перед камерой в красивом вязаном топе и черных брюках.

Жизель Оливейра активно диктует тренды поклонницам из разных уголков мира. Она часто распространяет в сети фотографии, где показывает разнообразные варианты стильных аутфитов.

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Нежный look Жизель Оливейры

Модель позировала среди обилия необычайно красивых цветов. Для солнечного весеннего дня звезда выбрала стильный look. Она предстала перед камерой в коротком вязаном топе белого цвета с цветочным принтом. Такой верх соединила с черными брюками и голубыми туфлями-лодочками с вышивкой на каблуке.

Волосы Оливейра собрала в аккуратную прическу. Из аксессуаров образ модель дополняло белое ожерелье и маленькая сумочка в виде розового сердечка. На лице любимица миллионов сделала макияж с оранжевыми тенями на веках и блеском на губах.

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