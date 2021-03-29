Жизель Оливейра поразила нежным образом в вязаном топе и черных брюках: фото
Бразильская модель, "ангел" Victoria's Secret Жизель Оливейра в очередной раз покорила сеть необычайно нежным образом. Она предстала перед камерой в красивом вязаном топе и черных брюках.
Источник:Инстаграм Жизель Оливейры
Жизель Оливейра активно диктует тренды поклонницам из разных уголков мира. Она часто распространяет в сети фотографии, где показывает разнообразные варианты стильных аутфитов.
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Нежный look Жизель Оливейры
Модель позировала среди обилия необычайно красивых цветов. Для солнечного весеннего дня звезда выбрала стильный look. Она предстала перед камерой в коротком вязаном топе белого цвета с цветочным принтом. Такой верх соединила с черными брюками и голубыми туфлями-лодочками с вышивкой на каблуке.
Волосы Оливейра собрала в аккуратную прическу. Из аксессуаров образ модель дополняло белое ожерелье и маленькая сумочка в виде розового сердечка. На лице любимица миллионов сделала макияж с оранжевыми тенями на веках и блеском на губах.
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Другие образы бразильской красавицы:
- Жизель Оливейра показала альтернативу спортивному костюму;
- модель продемонстрировала эффектный образ на весну в пижамном костюме и высоких сапогах;
- звезда предстала перед камерой в коротком крошечном платье и с ярким макияжем.
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