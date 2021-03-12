Если у вас есть немалое количество базовых купальников разных цветов, то самое время обратить внимание на необычную модель, которая поможет вам стать настоящей звездой пляжа. Соблазнительный купальник уже демонстрирует на себе горячая бразильянка Жизель Оливейра.

"Ангел" Victoria's Secret не стесняется обнажаться перед большой аудиторией поклонников. Девушка любит отдыхать и нежиться на солнышке, поэтому поделилась со своими подписчиками новыми кадрами, на которых позирует в очень жарком купальнике.

Горячий Тренд лета – купальник с золотой цепочкой на талии: модный пример от Жизель Оливейры

Бразильянка может похвастаться огромным количеством купальников, так что если не знаете, что выбрать для будущего путешествия на море, или же для пляжного сезона летом – заходите на личный профиль Жизель Оливейры, за которым следит более 1 миллиона пользователей.

Недавно девушка продемонстрировала бесспорный тренд лета – золотистую цепочку на талии, а на этот раз показала безупречную модель купальника на завязках.

Образ Жизель Оливейры

Бразильянка надела обольстительный бежевый купальник Frankies, который чрезвычайно интересен своим кроем. Бикини закрывают лишь маленькую часть тела, акцентируя на завязках-бантиках с обеих сторон.

Лиф состоит лишь из двух шнурков и маленьких лоскутков ткани, которые можно выбирать обнажая грудь, или же наоборот – полностью закрыть.

Попутно девушка надела летнюю шляпу желтого цвета в белые цветы от бренда Lack of Colors. Откровенный купальник позволил Жизель пощеголять упругой грудью. Но не меньшее внимание привлекали стройные ножки модели и ее тонкая талия.

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