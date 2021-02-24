Бразильская супермодель Жизель Оливейра обожает экспериментировать со стилем. Перед поклонниками девушка предстает в сексуальных платьях, высоких сапогах на каблуках, или спортивных костюмах. В одном из своих последних сообщений, манекенщица показала нежный аутфит.

Популярная модель всегда выглядит эффектно благодаря тому, что прибегает к модным экспериментам. Жизель совершенно не боится надевать необычные и рискованные вещи.

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Бразильянка любит яркие цвета, длину мини, прозрачные ткани и сложный крой. Впрочем последние образы модели пропитаны нежностью и женственностью. Оливейра показала, каким костюмом можно заменить спортивный.

Образ Жизель Оливейры

Красавица является страстной поклонницей бренда Revolve, поэтому надела шелковый костюм-тройку именно этой марки. Жизель примерила мятный костюм, состоящий из бра, рубашки и брюк.

Аутфит она дополнила солнцезащитными очками с зеленой оправой. Вместо сумки Оливейра решила надеть на шею компактный чехол для телефона на шнуровке.

Образ знаменитости довершили шлепанцы Hermes. Волосы Жизель распустила и завязала едва заметные два хвостика. Среди аксессуаров Оливейра сделала ставку на популярные серьги-кольца серебряного цвета.

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