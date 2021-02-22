Бразильская супермодель Жизель Оливейра, "ангел" Victoria's Secret, показала поклонникам безупречный образ, который можно будет примерить уже в начале весны. Кроме стильного аутфита, модель похвасталась стройной фигурой.

"Ангел" Victoria's Secret Жизель Оливейра любит публиковать в сети стильные образы. Известная бразильская модель показала великолепный look, который стоит брать на вооружение уже сейчас.

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Известная манекенщица опубликовала в своем Инстаграме подборку кадров, на которых она позирует в темно-синем костюме, состоящем из рубашки и коротких брюк. Интересный комплект девушка соединила с трендовыми высокими сапогами в змеиный принт с квадратным носком. Особого шарма придают низкие каблуки kitten heels.

Аутфит Оливейра дополнила стильной сумкой с ремешками-цепочками. Образ она довершила стильной прической. Она заплела две косички, которые украсила многими резинками.

Бразильская модель любит насыщенный макияж, поэтому накрасила веки коричневыми тенями, а сделать глаза выразительнее ей помог черный лайнер. Безупречный макияж она завершила коричневой помадой, которую нарисовала на губах.

Непревзойденные кадры Жизель Оливейра сделала в солнечном городе Палм-Спрингз, что в Калифорнии.

Весенний образ Жизель Оливейры / Фото из инстаграма



Весенний образ Жизель Оливейры / Фото из инстаграма



Весенний образ Жизель Оливейры / Фото из инстаграма