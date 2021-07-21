Зажигательная брюнетка активно ведет свою личную страницу в инстаграме и часто делится с поклонниками интересными образами. Перед камерой фотографа красавица позировала без нижнего белья, засветив глубокое декольте. Обтягивающий наряд удачно подчеркивал стройную фигуру модели.

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От бренда SHOWPO Жизель Оливейра выбрала 4 роскошных образа. Модель позировала в черном обтягивающем платье с разрезом на ноге, в перевернутом черном топе и мини-юбке с разрезами.



Красивые образы Жизель Оливейра / Фото с инстаграма



Красивые образы Жизель Оливейра / Фото с инстаграма

Также Жизель надела синий костюм, состоящий из топа с длинным рукавом и юбки миди. Комплект выглядел на загорелой бразильянке очень эффектно. Кроме этого, разрез на животе добавлял изделию особой пикантности.



Красивые образы Жизель Оливейра / Фото с инстаграма

27-летняя модель любит привлекать внимание своих поклонников откровенными кадрами. Девушка примерила сексуальный топ салатового цвета, который обнажил значительную часть ее тела. К нему красавица подобрала кожаную мини-юбку.

Бразильская модель для удачных кадров сделала на волосах легкие локоны, а на лицо нанесла яркий макияж. Девушка нарисовала веки золотистыми тенями, подчеркнула взгляд черными стрелками, а губы нарисовала коричневой помадой.

Модницы могут смело брать образы Жизель Оливейра на заметку. В таких эффектных и интересных образах без колебаний можно приходить на летнюю вечеринку.



Красивые образы Жизель Оливейра / Фото с инстаграма