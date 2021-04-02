Стильная бразильская модель Жизель Оливейра покорила поклонников стильным выходом. Она позировала перед камерой в топе, белой рубашке и брюках.

27-летняя популярная бразильская модель и "ангел" Victoria's Secret Жизель Оливейра привлекает внимание поклонников не только в модных шоу и рекламных кампаниях, но и на своей личной странице в инстаграм.

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За девушкой следит более миллиона пользователей, поэтому она с радостью демонстрирует фанатам стильные образы.

Образ Жизель Оливейры

Манекенщица позировала в Лос-Анджелесе в топе в черно-белую полоску от Christian Dior. Сверху Жизель надела удлиненную льняную рубашку белого цвета. Стильный образ Оливейра соединила с белыми широкими брюками от Zara.

Роскошные длинные волосы модель завязала в пучок и дополнила черной лентой. Аутфит "ангел" Victoria's Secret завершила солнцезащитными очками, лаконичной черной сумкой в форме мяча от Gucci и дизайнерской обувью от Hermes.

В солнечной Калифорнии Жизель Оливейра вышла на прогулку в довольно летнем варианте одежды, впрочем, весной вы можете применить в своем образе белую рубашку и брюки, совместив их со стильной кожаной курткой или тренчем светлых оттенков.

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