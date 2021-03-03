Бразильская модель Жизель Оливейра надела панаму Ruslan Baginskiy: безупречный образ
Бразильская модель, одна из "ангелов" Victoria's Secret осуществила в Нью-Йорке модный выход. Наибольшее внимание к своему образу знаменитость приковала Панамой, которую одела от украинского бренда Ruslan Baginskiy.
Источник:инстаграм Жизель Оливейры
Стильные шляпы львовского дизайнера Руслана Багинского носят самые известные знаменитости.
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Среди его клиентов не только звезды украинского шоу-биза, но и Белла и Джиджи Хадид, Мадонна, Жанель Моне, Кайя Гербер и многие другие. Примерить панаму украинского бренда решила 27-летняя бразильянка Жизель Оливейра.
Образ Жизель Оливейры
Модель опубликовала несколько стильных кадров в своем инстаграме, за которым следят более 1 миллиона пользователей. Для прогулки Жизель примерила черную кожаную рубашку и короткую юбку. Сверху она надела бежевое пальто с поясом, а образ усовершенствовала благодаря меховой панаме.
Оливейра надела сапоги с массивной подошвой и довершила образ черной лаконичной сумкой с серебряными цепочками. Девушка волосы распустила, а на лице сделала насыщенный макияж. Модель накрасила веки коричневыми тенями, а губы – нюдовой помадой.
В комментариях поклонники "ангела" Victoria's Secret оставили ей много лестных комментариев и отметили, что она прекрасно выглядит.
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