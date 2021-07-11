Джорджо Армани – загадочная личность. В тот момент, когда одни издания приписывают Армани любовные отношения с его лучшим другом, другие обвиняют его в гомофобии. Он настолько погружен в работу, что у него нет собственной семьи, зато он с радостью дарит любовь своим племянникам.

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Детство и юность Джорджо Армани

Армани родился в живописном итальянском городке Пьяченца. В те времена он был еще небольшим и провинциальным, из-за чего Армани называет Пьяченцу его маленьким миром. Джорджо был средней ребенком, он воспитывался вместе со старшим братом Сердижо и младшей сестрой Розанной. У него также была старшая сестра Сильвана, однако они так и не встретились, ведь она умерла за семь месяцев до его рождения.



Джорджо Армани с братом и младшей сестренкой

Дети семьи Армани росли в скромной традиционной семье, его отец – Уго Армани, был бухгалтером в конторе грузовых перевозок. Семья Уго Армани пережила трудности Второй мировой войны. Некоторые друзья Джорджо были убиты во время бомбардировок и он до сих пор с ужасом вспоминает этот период своей жизни. Чтобы спрятаться от реалий жестокого мира, маленький Джорджо любил тонуть в параллельном мире голливудского кинематографа.

Мы были бедны и жизнь была жесткой. Кинотеатр в Милане был убежищем – дворцом мечты – и кинозвезды казались столь гламурными. Я влюбился в идеализированную красоту голливудских звезд,

– рассказывает Армани Harper's Bazaar.



Джорджо Армани с друзьями детства

После прочтения романа Кронина Арчибальда "Цитадель", Армани увлекся анатомией человека и захотел овладеть профессией врача. Тяга к медицине побудила Армани поступить на медицинский факультет Миланского университета. Однако многим людям свойственно искать себя, главное, не бояться начинать с чистого листа. Джорджо Армани хватило смелости признаться себе в том, что медицина – это не его и он решился бросить учебу в начале третьего курса. Отсутствие обучения обязывало Армани пройти военную службу, что он и сделал. Во время 20-ти дневного отпуска, благодаря помощи своего друга Армани устроился на работу помощником фотографа, после чего еще долго изучал сферу фотографии.



Юный Джорджо Армани

Первые шаги Армани к модельному бизнесу

Сразу после окончания службы, в 1957-м году Армани начал работать в известном миланском универмаге La Rinascente. Его довольно быстро повысили до оформителя витрин, а затем перевели в штат закупщиков одежды.

В конце 1960-х он познакомился с архитектором Серджио Галеотти, который и вдохновил Армани начать карьеру модельера. В 1961 году он присоединился к команде дизайнеров Нино Черрути, а позже начал внештатно работать для других компаний, таких как Hitman, Allegri, Hilton и Gibo.

Armani и Galeotti стали деловыми партнерами, также им постоянно приписывали романтические отношения. Вместе они основали проект Giorgio Armani SpA в июле 1975 года. В следующем году Armani запустил женскую коллекцию, которую очень тепло приняли. Его одежда была революционной в то время, он начал вводить более естественную посадку и использовать нейтральную палитру цветов.

В 1979 году дизайнер основал одноименную корпорацию Giorgio Armani, после чего сразу представил новую линию одежды "Mani" для мужчин и женщин. Кроме обычной одежды, линия содержала в себе нижнее белье, купальники и аксессуары.

В 1980-х годах компания представила линии "Armani Junior", "Armani Jeans" и "Emporio Armani". Линия "Emporio" ориентировалась на социальное население среднего класса. Кроме доступной цены, она отличалась свежестью и новым стилем по более доступной цене.

В 1982 году Армани стал первым дизайнером, который украсил журнал Time. Сам Армани объясняет свой успех тем, что был первопроходцем из тех, кто умел под одеждой скрыть женские недостатки.



Путь успеха Армани

Звездный дизайнер

Джорджо Армани создал деловой стиль 80-х и 90-х, что подарило ему билет к примерочным шоу-бизнеса. В 1980 году он впервые нарядил киногероя, а именно мечту всех женщин того времени Джулиана Кея из фильма "Американский жиголо". Армани одевал актеров в таких фильмах, как "Матрица", "Бесславные ублюдки", "Одиннадцать друзей Оушена", "Неприкасаемые", "Славные парни", "Темный рыцарь". Да и вообще, ни для кого не секрет, что всех голливудских звезд, которые любят бренд Армани – перечислить невозможно.



Образ Джулиана Кея из фильма "Американский жиголо" создал Армани

Также Армани одевал сердцееда 21-го века Леонардо Ди Каприо в фильме "Волк с Уолл-стрит".



Армани разрабатывал образ для Леонардо Ди Каприо

Марка Giorgio Armani получила повторный толчок в 2006 году, когда дизайнера попросили разработать наряд для свадьбы Тома Круза и Кэти Холмс в Италии.

Кэти хотела простое и элегантное платье с изящным силуэтом, которое выглядело бы богатым только благодаря ткани,

– говорит Армани.



Свадьба Тома Круза и Кэти Холмс

Интересные факты из жизни Армани

– В 1979 году Армани был награжден премией Неймана Маркуса за "Выдающуюся службу в области моды".

– В 1987 году он получил награду "Жизненного достижения Джеффри Бин" от Совета дизайнеров моды Америки.

– Армани – вегетарианец, также он не употребляет алкоголь и ни разу не курил сигареты.

– Армани считает, что если бы он мог вернуться назад во времени, то ни выбрал бы карьеру модельера.

– За годы проживания в Милане, младшая сестра Армани стала довольно популярной моделью. Много ее снимков сделал Джорджо.

– В 2000 году Джорджо открыл ресторан в Милане под названием "Armani Nobu", дизайн которого разрабатывал лично.

– С начала 2000-х годов Армани несколько лет помогал афганским беженцам, за что был объявлен послом доброй воли по вопросам беженцев в ООН.

– В 2016 году бренд Армани отказался от натурального меха в пользу окружающей среды и диких животных.

– Армани – президент баскетбольной команды "Олимпия Милан". Также он разрабатывал форму для британских спортсменов и игроков футбольного клуба "Челси".

– В начале пандемии COVID-19 знаменитий кутюрье пожертвовал 1 миллион евро, чтобы предотвратить еще большее распространение вируса. Пожертвование от модельера получили три больницы в Милане и Департамент гражданской защиты.



Джорджо Армани