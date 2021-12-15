Женственная и страстная: Маша Ефросинина позировала в фотосессии для Elle

Успешная телеведущая Маша Ефросинина позировала в фотосессии для спецпроекта глянца Elle. Звезда примерила женственные, страстные, смелые образы.

Маша Ефросинина – уверенная в себе женщина, которая на собственном примере показывает, что упорным трудом можно достичь успеха в любой сфере деятельности.

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Также ведущая является примером для многих женщин не только в карьерном росте, но и в стиле. Маша постоянно демонстрирует элегантные образы, в которых смотрится непревзойденно.

Фотосессия Маши Ефросининой в обуви Baldinini

Elle создал спецпроект вместе с известным брендом обуви Baldinini. Маша Ефросинина на собственном примере показала несколько актуальных моделей с разной одеждой:

черной кожаной рубашкой и молочным платьем с плиссированной юбкой;

классическими черными брюками и белой трендовой рубашкой;

силуэтным платьем черного цвета длины ниже колен;

черными укороченными кожаными брюками, водолазкой и серым пиджаком.

Каждый образ любимицы миллионов дополняла идеально ровно уложенные волосы и безупречный макияж в коричневых тонах.

Текст публикации Маши Ефросининой:

Я довольно неплохо знаю, какой на вкус успех! Так же хорошо мне известен привкус неудач и провалов. Но в обоих состояниях я была и остаюсь верной нескольким правилам. Вот отрывок из моего последнего интервью об этом: "Одно из моих правил – не заниматься тем, что не доставляет удовольствия, в чем я плохо разбираюсь и не хочу разбираться лучше. Если же наоборот, то меня не остановить.

Второе правило – не упускать возможностей. Сегодня мир слишком продуман, пытается предугадать все последствия. Моя же жизнь и мой опыт доказывают, что если ты интуитивно чего-то очень хочешь и бросаешься в это с головой, то в ста процентах случаев результат показывает, что попытка была не напрасна. Вот почему я до сих пор не имею карты визуализации и не ставлю 10-летних целей. Я верю в интуицию, внутренний голос и ощущения.

Третье правило – я верю в мораль и принципы, на которых базируются мои отношения с людьми, работой и с собой".