Маша Ефросинина – уверенная в себе женщина, которая на собственном примере показывает, что упорным трудом можно достичь успеха в любой сфере деятельности.
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Также ведущая является примером для многих женщин не только в карьерном росте, но и в стиле. Маша постоянно демонстрирует элегантные образы, в которых смотрится непревзойденно.
Фотосессия Маши Ефросининой в обуви Baldinini
Elle создал спецпроект вместе с известным брендом обуви Baldinini. Маша Ефросинина на собственном примере показала несколько актуальных моделей с разной одеждой:
- черной кожаной рубашкой и молочным платьем с плиссированной юбкой;
- классическими черными брюками и белой трендовой рубашкой;
- силуэтным платьем черного цвета длины ниже колен;
- черными укороченными кожаными брюками, водолазкой и серым пиджаком.
Каждый образ любимицы миллионов дополняла идеально ровно уложенные волосы и безупречный макияж в коричневых тонах.
Текст публикации Маши Ефросининой:
Я довольно неплохо знаю, какой на вкус успех! Так же хорошо мне известен привкус неудач и провалов. Но в обоих состояниях я была и остаюсь верной нескольким правилам. Вот отрывок из моего последнего интервью об этом: "Одно из моих правил – не заниматься тем, что не доставляет удовольствия, в чем я плохо разбираюсь и не хочу разбираться лучше. Если же наоборот, то меня не остановить.
Второе правило – не упускать возможностей. Сегодня мир слишком продуман, пытается предугадать все последствия. Моя же жизнь и мой опыт доказывают, что если ты интуитивно чего-то очень хочешь и бросаешься в это с головой, то в ста процентах случаев результат показывает, что попытка была не напрасна. Вот почему я до сих пор не имею карты визуализации и не ставлю 10-летних целей. Я верю в интуицию, внутренний голос и ощущения.
Третье правило – я верю в мораль и принципы, на которых базируются мои отношения с людьми, работой и с собой".